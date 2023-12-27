Специалисты оценили влияние аномальных морозов на озимые в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аномально холодная погода, которая наблюдалась в Татарстане с 6 по 10 декабря, «не оказывала отрицательного влияния на перезимовку озимых культур». Такая информация опубликована на сайте республиканского УГМС.



— Небольшое промерзание почвы и высокий снежный покров не позволяли минимальной температуре почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур опуститься ниже 0... -5°С мороза, — сказано в сообщении.

На некоторых возвышенных и ветропродуваемых участках полей условия могли быть жестче, обратили внимание специалисты. Это, как следствие, могло «привести к повреждениям слаборазвитых растений озимой пшеницы».

Во второй декаде декабря «высокий снежный покров и небольшое промерзание почвы не позволяли температуре почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур опуститься ниже 0... -2°С», говорится в сообщение. Из-за этого повышается расход питательных веществ на усиленное дыхание и снижение зимостойкости растений, обратили внимание специалисты.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане в первой декаде декабря 2023 года наблюдался неустойчивый температурный режим. Погода оказалась холоднее обычного на 6—9 градусов. В этот период зафиксировано опасное метеорологическое явление — «аномально холодная погода».

Неустойчивый температурный режим в Татарстане наблюдался и во второй декаде декабря. Она была холоднее обычного на 2—3 градуса.

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Татьяна Демина