ХК «Нефтехимик» проиграл «Амуру» в матче чемпионата КХЛ
Нижнекамский ХК «Нефтехимик» уступил «Амуру» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:2.
У гостей отличились Дмитрий Соколов и Евгений Митякин. У хозяев шайбы забросили Евгений Грачев, Ян Дрозг, Александр Хохлачев и Кирилл Капустин.
Хоккеисты нижнекамского клуба потерпели разгромное поражение от хабаровского «Амура» в гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ 25 декабря. Хозяева победили со счетом 4:1.
«Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции — на его счету 46 очков. «Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд и расположился на десятом месте, в активе клуба 39 очков. 29 декабря нижнекамцы проведут игру на выезде с «Адмиралом».
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