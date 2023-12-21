В ноябре в Татарстане совершили 10 975 сделок по купле-продаже жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за ноябрь 2023 года совершили 10 975 сделок по купле-продаже жилья, что на 4,3% меньше, чем в октябре, когда их зарегистрировали 11 447. Такие данные приводит Управление Росреестра по республике.

В Казани 4 416 договоров заключили с использованием банковской ипотеки — в это число входят и договоры на покупку земельных участков.

В республике за прошлый месяц официально зарегистрировано 12 299 сделок купли-продажи земельных участков. Из них в Казани — почти 1,4 тысячи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2023 год в Татарстане увеличилось количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев Росреестр зарегистрировал порядка 23,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве. Количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи превысило 219 тысяч.



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Илина Хакимова