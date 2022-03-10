Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из России
Правительство определило перечень товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из России. Решение будет действовать до конца 2022 года.
В списке оказались:
- технологическое оборудование;
- телекоммуникационное оборудование;
- медицинское оборудование;
- транспортные средства;
- сельхозтехника;
- электрическая аппаратура.
Всего в перечень включили более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Полный список будет опубликован позже.
Временно вывозить эти товары запрещается во все зарубежные страны, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.
Также правительство временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов в государства, совершившие недружественные действия. Мера также будет действовать до конца года.
Перечень недружественных России государств утвердили 7 марта. В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Российским резидентам запретили предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ.
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