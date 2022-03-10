Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из России

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство определило перечень товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из России. Решение будет действовать до конца 2022 года.

В списке оказались:

технологическое оборудование;

телекоммуникационное оборудование;

медицинское оборудование;

транспортные средства;

сельхозтехника;

электрическая аппаратура.

Всего в перечень включили более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Полный список будет опубликован позже.

Фото: wikipedia.org

Временно вывозить эти товары запрещается во все зарубежные страны, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Также правительство временно ограничило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов в государства, совершившие недружественные действия. Мера также будет действовать до конца года.

Перечень недружественных России государств утвердили 7 марта. В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Российским резидентам запретили предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ.

Татьяна Леухина