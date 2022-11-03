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В России продлили запрет на вывоз ряда товаров и оборудования

10:16, 03.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В России продлили запрет на вывоз ряда товаров и оборудования
Фото: goverment.ru

Правительство продлило запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования — в перечень входят 1,6 тыс. наименований товаров, их определили в марте этого года. Запрет носит временный характер и будет действовать до конца 2023 года.

Среди товаров, временно запрещенных к вывозу:

  • технологическое и медицинское оборудование;
  • сельхозтехника;
  • электрическая аппаратура;
  • турбины;
  • ядерные реакторы;
  • кабели волоконно-оптические;
  • отдельные виды летательных аппаратов;
  • радиолокационные приборы;
  • аккумуляторы;
  • станки для обработки металла.

Вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза.

Продлено также временное ограничение на вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Всего в перечень временно запрещенных к вывозу в марте товаров включили более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Российским резидентам запретили предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ. Перечень недружественных России государств утвердили 7 марта.

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Маргарита Головатенко
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