В России продлили запрет на вывоз ряда товаров и оборудования
Правительство продлило запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования — в перечень входят 1,6 тыс. наименований товаров, их определили в марте этого года. Запрет носит временный характер и будет действовать до конца 2023 года.
Среди товаров, временно запрещенных к вывозу:
- технологическое и медицинское оборудование;
- сельхозтехника;
- электрическая аппаратура;
- турбины;
- ядерные реакторы;
- кабели волоконно-оптические;
- отдельные виды летательных аппаратов;
- радиолокационные приборы;
- аккумуляторы;
- станки для обработки металла.
Вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза.
Продлено также временное ограничение на вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.
Всего в перечень временно запрещенных к вывозу в марте товаров включили более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.
В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Российским резидентам запретили предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ. Перечень недружественных России государств утвердили 7 марта.
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