Татарстанцы одни из лидеров по поздравлениям с Новым годом в соцсетях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан входит в топ-5 рейтинга новогодней активности регионов России в соцсетях — из республики отправляется 4,5% от всех поздравлений, число которых в стране 31 декабря достигает почти 5 миллионов. Об этом говорится в исследовании группы компаний Pro-Vision.

Опережают Татарстан в рейтинге активности в соцсетях по поздравлениям с Новым годом Пермский край (6,7%), Нижегородская область (6,1%), Москва (6%) и Санкт-Петербург (4,6%). Следом идут Курганская область, Удмуртия, Алтайский край, Самарская и Новосибирская области.

Жители Поволжья, поздравляя с Новым годом, чаще всего желают здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Для сравнения, в Центральной России, особенно в Москве, выше вероятность встретить пожелание материального процветания, достижений и денежных успехов, а в Сибири — тепла, уюта и победы. Жители Урала чаще всего упоминают семью и возможность встретить праздник с близкими людьми.



— Первые сообщения с пожеланиями счастливого праздника фиксируются уже 1 декабря, в первый день зимы, достигают пика 28—31 декабря и продолжают доминировать в соцсетях еще несколько январских дней, вплоть до Рождества, — рассказал гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эксперты проанализировали свыше 10 тысяч сообщений с новогодними поздравлениями и пожеланиями в русскоязычных социальных сетях. Учитывалась общая динамика упоминаний за 29 ноября — 31 декабря 2022 года и 29 ноября — 24 декабря 2023-го.

Согласно одному из исследований, 67% жителей столицы Татарстана проведут новогоднюю ночь в узком семейном кругу. Чаще остальных о таких планах рассказывали казанцы в возрасте 45—54 лет (94%), 55—64 лет (95%) и старше 65 (94%).



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Татьяна Демина