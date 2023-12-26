Отмечать Новый год с семьей будут большинство казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проведут новогоднюю ночь в узком семейном кругу 67% жителей столицы Татарстана. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито».

Чаще остальных о планах отпраздновать Новый год с близкими рассказывали казанцы в возрасте 45—54 лет (94%), 55—64 лет (95%) и старше 65 (94%).

Напротив, с друзьями проведут 31 декабря 9% респондентов, большинство из которых моложе 24 лет (12%). Также горожане планируют встретить 2024 год в большой компании родственников, наедине с собой (по 8%) или со своей второй половинкой (6%). Самым популярным местом для празднования стал дом (73%). В гости пойдут 12% казанцев, за город отправятся 9%. Еще 1% будет в Новый год на работе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Праздничное застолье подавляющее большинство участников исследования — 91% — приготовит самостоятельно. Доставкой воспользуются 8% горожан, в основном в возрасте 18—24 лет. Традиционными новогодними занятиями респонденты назвали просмотр «Голубого огонька» (72%), приготовление праздничных блюд (69%), украшение елки (64%). Слушать поздравление президента и дарить подарки собираются по 61% казанцев, запускать фейерверк — 40%. Каждый третий — 33% — планирует написать на бумаге пожелание, сжечь ее и выпить пепел с шампанским.

Напомним, самым желанным подарком для казанцев на Новый год стали деньги. Еще в качестве новогоднего подарка жители столицы республики хотели бы получить путешествие, гаджеты (10%), сертификат на обучение (7%).



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Галия Гарифуллина