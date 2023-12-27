В Татарстане проведут Международную олимпиаду по татарскому языку почти за 9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан организует и проведет Международную олимпиаду по татарскому языку, на эти цели из бюджета республики потратят 8,86 млн рублей. Заказчик — Минобрнауки Татарстана.



Олимпиаду проведут по государственной программе по сохранению, изучению и развитию государственных языков Татарстана и других языков с 2023 по 2030 год. В олимпиаде примут участие школьники 8—11-х классов и студенты — не только из Татарстана, но и из регионов России, зарубежных стран.

Событие пройдет в несколько этапов. Для обучающихся из Татарстана проведут школьный, муниципальный, республиканский и международный этапы. Для учеников из российских регионов — школьный, муниципальный, областной (региональный), межрегиональный и международный. Студенты и участники из других стран должны пройти интернет-тестирование, дистанционное собеседование и международный этап.

Заявки на участие в тендере принимаются до 15 января 2024 года, итоги определят спустя два дня — 17 января. Подрядчик проведет заочный и отборочный этапы, организовать работу разработчиков заданий, членов жюри и сопровождения, обеспечить взаимодействие с участниками, предоставление автобусов с водителями для участников и сопровождения. Исполнитель организует разработку программы, проживание и питание участников (в том числе по стандартам халяль), предоставит помещения для проведения олимпиады.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана в сентябре внес изменения в постановление о премиях, полагающихся за победу в школьных олимпиадах.



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Маргарита Головатенко