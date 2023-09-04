В Татарстане внесли изменения в постановление о премиях победителям олимпиад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана внес изменения в постановление о премиях, полагающихся за победу в школьных олимпиадах, следует из постановления, подписанного премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Изменения вносятся в постановление «О государственной поддержке обучающихся — победителей заключительного этапа республиканских олимпиад, призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, призеров и победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам и педагогических работников, подготовивших победителей заключительного этапа республиканских олимпиад, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам». Согласно изменениям, премии обучающимся и педагогам выплачиваются единовременно за каждый достигнутый результат.

Победители международных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам получают вознаграждение в размерах: 459 771 рублей за первое место, 402 799 — за второе, 344 828 рублей — за третье. Победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам получают: победители — по 200 тысяч рублей, призеры — по 100 тысяч рублей. 50% от этой суммы полагается педагогам, подготовившим победителей.

За победу в заключительном этапе республиканских олимпиад полагаются премии в размере 10 тысяч рублей — их выплачивают педагогам, подготовившим победителей заключительного этапа. Получить премию можно в случае победы на олимпиадах по общеобразовательным предметам, по родному языку и литературе, геологии и истории Татарстана и татарского народа, а еще в олимпиаде «Путь к Олимпу». На премию могут рассчитывать и учащиеся кадетских государственных общеобразовательных организаций Татарстана — победители олимпиады «Служу Отчизне! Служу народу!».

В Казани школьников, победивших или занявших призовое место во Всероссийской и Республиканской олимпиадах школьников в 2023 году, поощрят премиями. Их размер составляет от 5 до 40 тысяч рублей, а общие расходы на выплаты составят 19,45 млн рублей. Самую большую премию получат победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — 40 тысяч рублей. Ее призерам выплатят по 30 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко