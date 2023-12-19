Гособоронзаказ в России в 2023 году выполнят на 98%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская промышленность выполнит обязательства по гособоронзаказу 2023 года примерно на 98%. Уровень современной техники в стратегических ядерных силах государства доведен до 95%, сообщил президент страны Владимир Путин.

Он уточнил, что поставки вооружения и техники в ВС России увеличились в три раза по сравнению с прошлым годом. Закупки особо востребованной техники для специальной военной операции выросли в 7 раз. До конца года в войска поставят 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард».

— Наши оборонщики быстрее и точнее Запада реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя, — сказал президент России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале декабря глава государства говорил, что промышленность в России набирает обороты. Сектор ОПК действует «все грамотнее и грамотнее». По такому же принципу работают и бойцы в зоне спецоперации, сообщал Владимир Путин.

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Айрат Назипов