Глава СПЧ призвал не запрещать аборты в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против запрета на аборты. Он считает это ошибочным решением.

— Я не верю, что запрет абортов, даже полный запрет абортов, приведет к повышению рождаемости — не приведет… Надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу, — цитирует его «РИА Новости».

Он считает, что введение запрета на искусственное прерывание беременности в частных клиниках приведет к нарушению их прав.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

13 декабря Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Депутаты предлагают закрепить норму, согласно которой «искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения».

На пресс-конференции Владимир Путин призвал действовать в этом вопросе «очень аккуратно». По его словам, «решение проблемы лежит как минимум в двух областях». Первое — это обращение к традиционным ценностям, например большой семье, воспитание с позиции, что «ребенок — дар божий». Второе — материальное благосостояние.

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Айрат Назипов