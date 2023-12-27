Исследование: за год в Казани вырос спрос на запчасти для автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В текущем году казанцы стали покупать запчасти для автомобилей на 2% чаще, чем во втором полугодии 2022-го. Особой популярностью пользовались составляющие китайских транспортных средств, сообщают аналитики «Авито».

Больше всего увеличились продажи запчастей для машин марки Cadillac — их стали покупать в пять раз чаще. Также в рейтинг попали автомобили брендов Dodge (в 4,5 раза), FAW (в 4 раза), Chrysler (в 2,7 раза) и Haima (более чем в 2 раза). Продажи новых запчастей увеличились на 23%, подержанных — на 9%. Наибольшее число продаж запчастей за июнь — ноябрь 2023 года пришлось на LADA. Также в топ-5 вошли Kia, Hyundai, Volkswagen и Chevrolet.

Детали для салона казанцы стали приобретать на 50% чаще. В рейтинге самых востребованных запчастей — блоки управления стеклоподъемниками для Toyota (одну штуку можно приобрести в среднем за 24 тысячи рублей) и компоненты для обшивки моделей LADA (цена составляет 4 тысячи рублей). Интерес к покупке электрооборудования увеличился на 12%.

Напомним, число объявлений о продаже люксовых автомобилей с пробегом в текущем году выросло на 9%. В целом по России респонденты на 44% стали чаще выставлять на продажу подержанные люксовые машины. Спрос на такой товар у жителей страны увеличился на 16%.

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Галия Гарифуллина