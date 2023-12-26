В 2023 году татарстанцы стали чаще продавать подержанные люксовые автомобили

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Число объявлений о продаже люксовых автомобилей с пробегом в текущем году выросло на 9%. Такие данные в ходе исследования получили аналитики «Авито Авто».

В целом по России респонденты на 44% чаще выставлять на продажу подержанные люксовые машины. Спрос на такой товар у жителей страны увеличился на 16%.

В среднем люксовый автомобиль с пробегом жители Татарстана могли приобрести за 18 млн рублей, что на 125% больше, чем год назад. Чаще всего участники исследования выбирали транспортные средства таких брендов, как Bentley, Aston Martin, Maserati.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самой востребованной моделью в республике стала Bentley Eight — на нее приходится 14% от общего спроса. Средняя стоимость равна 1 млн рублей (+11% к прошлому году). Третье место досталось Maserati GranTurismo (11% от общего спроса). Приобрести ее татарстанцы могут за 3,4 млн рублей. Также в пятерку пошли модели Bugatti Chiron и Rolls-Royce Phantom.

Напомним, эксперты не ожидают стабилизации цен на автомобили в 2024 году. Их стоимость в следующем году может подняться на 10—12%. Для стабилизации цен необходимы устойчивый курс рубля, стабильная и доступная ставка по кредитованию на протяжении хотя бы квартала, разумный размер утильсбора.



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Галия Гарифуллина