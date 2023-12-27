Казанцы рассказали о своих любимых традициях на Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лучшими новогодними занятиями жители Казани считают украшение елки и общение с семьей. Такие данные в ходе исследования получили аналитики SuperJob.

Больше всего перед Новым годом горожанам нравится наряжать праздничное дерево и проводить время с близкими (по 14% ответов). Кроме того, респонденты любят дарить и получать подарки (14%), собирать стол и загадывать желания (9%). Высыпаются, чтобы набраться сил перед празднованием, 7% опрошенных.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заниматься приготовлением новогодних блюд предпочитают 5% участников исследования, запускать фейерверки и пить шампанское — по 3%, а есть оливье — 2%. Также в список любимых традиций казанцев вошли поход в баню и путешествие (по 1%). Еще 12% горожан назвали другие занятия, такие как прогулки, участие в лотерее, поедание мандаринов, катание на лыжах и др. Об отсутствии любимых традиций рассказали 6% опрошенных.

Напомним, перед Новым годом подработку берут 24% жителей Казани. 44% из них планируют получить дополнительный доход в размере от 20 до 40 тысяч рублей. Еще 29% рассчитывают на сумму до 20 тысяч рублей, а 13% — от 40 до 60 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина