Подработку перед Новым годом берут четверть казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Перед Новым годом подработку берут 24% жителей Казани, согласно данным опроса аналитического центра «Консоль.Про», проводимого в декабре 2023 года методом онлайн-анкетирования среди 1,2 тыс. россиян из городов с населением свыше 1 млн человек.



44% казанцев, занятых на подработках в канун Нового года, планируют получить дополнительный доход в размере от 20 до 40 тысяч рублей. Еще 29% рассчитывают на сумму до 20 тысяч рублей, а 13% — от 40 до 60 тысяч рублей.

Среди казанцев, занятых на декабрьских подработках, большинство (43%) отметили, что выходят на работу по совместительству чаще всего в вечернее время или в выходные дни. При этом в период январских праздников 43% казанцев выбирают подработки в дневное время.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти половина казанцев (47%) рассчитывают не работать в новогодние праздники, 12% респондентов отметили, что руководители или клиенты помешают им отдохнуть. В основном мысли о работе в праздничные дни связаны с нехваткой денег. Больше половины казанцев (64%) испытывают денежные опасения в связи с долгими выходными.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко