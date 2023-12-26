Минфин: дефицит бюджета России в 2023 году может быть ниже 1,5% ВВП

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Дефицит российского бюджета в 2023 году ожидается на уровне 1,5% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов.



— Общие параметры в номинальном выражении дефицита 2,9 трлн остались практически неизменными, то есть мы ожидаем сохранения этого показателя, — сказал он телеканалу «Россия-24».

По его словам, итоговый показатель будет зависеть от объема ВВП, полученного после всех уточнений и пересчетов.

— Дефицит может быть поменьше, чем 1,5%. Но исходя из текущих оценок номинального объема внутреннего валового продукта — это около 1,5% ВВП, что меньше, чем изначально планировали, — сказал Силуанов.

Президент России Владимир Путин 27 ноября утвердил закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год утвержден в объеме 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн, в 2026-м — 34,051 трлн. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко