В Татарстане число детей-инвалидов с эндокринной патологией выросло в полтора раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за восемь лет количество детей-инвалидов с эндокринной патологией выросло в полтора раза. Об этом рассказала руководитель экспертного состава Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике Минтруда России Ильмира Саттарова.

— Общее количество детей-инвалидов за последние восемь лет по республике увеличилось на 15%. При этом детей-инвалидов с эндокринной патологией стало в полтора раза больше, а вот количество детей-инвалидов с сахарным диабетом увеличилось за этот период в 1,8 раза, — сказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— За восемь лет рост уровня именно первичной детской инвалидности составил более 63%, а по сахарному диабету — 69%, — уточнила Ильмира Саттарова.

Напомним, в Татарстане почти каждый пятый подросток наблюдается у врача-эндокринолога. Среди детей до 14 лет — это 6%.



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Татьяна Демина