Центробанк ввел правила информирования клиента по исламскому банкингу
Центробанк установил перечень требований по информированию клиента, желающего заключить сделку или договор по правилам исламского банкинга. Документ опубликован на сайте Банка России.
Так, клиента нужно проинформировать о том, что деньги, которые он передает организации по договорам партнерского финансирования, не застрахованы государством. Еще человека нужно оповестить о способах подачи жалобы и о том, какая организация ведет контроль и надзор за участниками эксперимента.
Все сведения должны быть размещены в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте компании. Указание вступает в силу 5 января 2024 года.
15 ноября на круглом столе «Практикум по продуктам исламского (партнерского) финансирования» в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР) его участники обсудили, с какими проблемами уже столкнулись в исламском банкинге и какие «подводные камни» ждут впереди. О том, как помочь исламским финансам начать работать, — в материале «Реального времени».
Напомним, эксперимент по исламскому банкингу проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов — в Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Его первые промежуточные итоги могут подвести уже на KazanForum 2024.
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