Центробанк ввел правила информирования клиента по исламскому банкингу

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Центробанк установил перечень требований по информированию клиента, желающего заключить сделку или договор по правилам исламского банкинга. Документ опубликован на сайте Банка России.

Так, клиента нужно проинформировать о том, что деньги, которые он передает организации по договорам партнерского финансирования, не застрахованы государством. Еще человека нужно оповестить о способах подачи жалобы и о том, какая организация ведет контроль и надзор за участниками эксперимента.

Все сведения должны быть размещены в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте компании. Указание вступает в силу 5 января 2024 года.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

15 ноября на круглом столе «Практикум по продуктам исламского (партнерского) финансирования» в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР) его участники обсудили, с какими проблемами уже столкнулись в исламском банкинге и какие «подводные камни» ждут впереди. О том, как помочь исламским финансам начать работать, — в материале «Реального времени».



Напомним, эксперимент по исламскому банкингу проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов — в Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Его первые промежуточные итоги могут подвести уже на KazanForum 2024.



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Айрат Назипов