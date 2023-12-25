Исследование: на Новый год жители Поволжья чаще всего желают друг другу здоровья и счастья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году россияне стали чаще желать друг другу мира. В Поволжье самыми популярными пожеланиями стали крепкое здоровье и счастье, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Pro-Vision Communications.

Чаще всего респонденты желали окружающим счастья (более 16% сообщений), здоровья (13%) и мира (12%), а также добра. Реже всего в поздравлениях упоминали достижения в спорте, преданных друзей и яркие впечатления.

О мире опрошенные стали говорить чаще на 6,8 процентного пункта — в 2023 году это пожелание впервые попало в топ рейтинга. Число пожеланий добра выросло на 1,9 п. п., счастья — на 1,2. Реже участники исследования стали желать друг другу здоровья и финансового успеха. Деньги оказались на нижней границе первой десятки рейтинга.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-10 регионов России, жители которых поздравляют друг друга больше всего. Самыми активными оказались респонденты из Перми и Пермского края (6,7% от общего числа сообщений), Нижегородской области и Москвы (около 6%). Кроме того, в десятку вошли Санкт-Петербург, Курганская область, Удмуртия, Алтайский край, Самарская и Новосибирская области.

Напомним, поедут в другой город или страну, чтобы передать близким подарок, почти 40% жителей столицы Татарстана. Путешествие на поезде ждет 30% горожан, на автобусе — 25%, а на электричке — 19%. Авиаперелет предпочтут 13% респондентов. На машине доберется до другого города или страны каждый десятый.



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Галия Гарифуллина