Отправятся в поездку, чтобы поздравить близких с Новым годом, почти 40% казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поедут в другой город или страну, чтобы передать близким подарок, почти 40% жителей столицы Татарстана. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс Путешествий».

Путешествие на поездке ждет 30% горожан, на автобусе — 25%, а на электричке — 19%. Авиаперелет предпочти 13% респондентов. На машине доберется до другого города или страны каждый десятый.

Собираются готовить новогодние подарки для членов семьи больше половины казанцев — 68%. Чаще всего это блюда для застолья (35%), косметика и парфюмерия (34%), игрушки, пазлы и настольные игры (30%). Также в топ популярных презентов вошли билеты на спектакль или концерт (23%) и новогодние сувениры 2024 года (10%).

По 20% участников исследования готовы купить подарки на сумму от пяти до семи тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч. Планируемые траты 15% казанцев составляют от 10 до 20 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый второй участник исследования — 50% — заранее интересуется пожеланиями близких. Уверены, что смогут найти подарок, который понравится их родным, 25% респондентов. Покупают презент на свой вкус 22%.

Худшими подарками опрошенные назвали носки (20%), соленья (11%), средства для душа (10%) и банные принадлежности (8%). Напротив, лучше всего преподнести сладости (20%) и деньги (15%). Также горожане поделились, что в их регионе обычно дарят конфеты и деньги (по 17%), а также символ года (26%).

Напомним, средние планируемые расходы жителей России на празднование Нового года обновили исторический максимум. В декабре 2023 года граждане готовы потратить 54 тысячи рублей.

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Галия Гарифуллина