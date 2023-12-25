На Лениногорской птицефабрике в Татарстане отменили карантин по птичьему гриппу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане отменили карантин, введенный в связи с заболеваемостью птичьим гриппом, соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.



Документ отменяет ограничительные мероприятия, установленные в эпизоотическом очаге на Лениногорской птицефабрике и в пределах 5 км от ее границ. В перечень таких территорий входили город Лениногорск, село Тимяшево, поселок Валеевский, деревня Савочкино.

На этих территориях в течение 90 дней после отмены карантина ограничен вывоз птиц и инкубационных яиц.

28 августа на Лениногорской птицефабрике объявили карантин из-за птичьего гриппа. На фабрике содержались 223 тысячи кур, из которых за первые три дня погибли 22 тысячи.

В связи с этой ситуацией премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об изъятии животных и продукции животного происхождения с этих территорий. Их утилизируют для предотвращения возникновения и ликвидации особо опасных болезней.

Прямой ущерб татарстанскому ООО «Лениногорская птицефабрика» в результате вспышки птичьего гриппа на предприятии составил 50 млн рублей. В ходе карантинных мероприятий на птицефабрике уничтожены 213 тысяч кур-несушек и 225 тысяч куриных яиц.

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Маргарита Головатенко