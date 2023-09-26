Ущерб от вспышки птичьего гриппа на Лениногорской птицефабрике оценили в 50 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прямой ущерб татарстанскому ООО «Лениногорская птицефабрика» в результате вспышки птичьего гриппа на предприятии составил 50 млн рублей. Об этом на брифинге рассказал начальник Главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов.

В ходе карантинных мероприятий на птицефабрике уничтожены 213 тысяч кур-несушек и 225 тысяч куриных яиц.

— Идет дезинфекция помещений. В ближайшее время этот очаг мы закроем, — сообщил Хисамутдинов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 28 августа на Лениногорской птицефабрике объявили карантин из-за птичьего гриппа. На фабрике содержались 223 тысячи кур, из которых за первые три дня погибли 22 тысячи.

Лениногорск, село Тимяшево, поселок Валеевский и деревня Савочкино попали в угрожаемую зону в пределах территории радиусом 5 километров от границ эпизоотического очага. В зону наблюдения внесли территории Лениногорского, Азнакевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Заинского, Сармановского, Черемшанского и Ютазинского районов республики.

В связи с этой ситуацией премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об изъятии животных и продукции животного происхождения с этих территорий. Их утилизируют для предотвращения возникновения и ликвидации особо опасных болезней.



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Максим Кокунин