Из-за птичьего гриппа в Лениногорском районе Татарстана начнут изымать животных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об изъятии животных и продукции животного происхождения. Их утилизируют для предотвращения возникновения и ликвидации особо опасных болезней животных на территории региона.

Изъятие проведут в пределах территории, используемой «Лениногорской птицефабрикой». Сюда же вошли территории Лениногорска, село Тимяшево, поселок Валеевский и деревня Савочкино.



Также была сформирована специальная комиссия для этих целей. В нее вошли шесть человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на Лениногорской птицефабрике объявили карантин из-за птичьего гриппа. На фабрике содержались 223 тысячи кур, за три дня погибли 22 тысячи.

Лениногорск, село Тимяшево, поселок Валеевский и деревня Савочкино попали в угрожаемую зону в пределах территории радиусом 5 км от границ эпизоотического очага. В зону наблюдения внесли территории Лениногорского, Азнакевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Заинского, Сармановского, Черемшанского и Ютазинского районов республики.

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Айрат Назипов