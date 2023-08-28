На Лениногорской птицефабрике объявили карантин из-за птичьего гриппа — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

На Лениногорской птицефабрике объявили карантин из-за птичьего гриппа. На территории работают ветеринары и санитары, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Первый случай заражения обнаружили 25 августа — начался резкий падеж пернатых, 3 тысячи за ночь. Пробы, отправленные в Казань, оказались положительными.

— 26 числа мы получили результаты… мы исключили заезд — выезд всего транспорта, мы исключили завоз — вывоз продукции, — рассказал главный ветеринарный врач Лениногорского района Рашат Ахметов.

На фабрике содержались 223 тысячи кур, за 3 дня погибли 22 тысячи. Пока тушки складывают в морозильники, в течение пяти дней рассчитывают полностью утилизировать их и обработать помещения.

Представители Россельхознадзора установят, как в комплекс попал вирус. Карантин введен в радиусе 5 километров — это сам Лениногорск и село Тимяшево. Случаев заражения пока нет, но будут предприняты все меры защиты. По частным хозяйствам начался обход. Вся домашняя птица подлежит уничтожению.

Распространение вируса в Татарстане грозит уничтожением 18 миллионов птиц. Высокопатогенный грипп в этом году обнаружен уже в 28 российских регионах.

На прошлой неделе в Арском районе Татарстана отработали алгоритм противодействия птичьему гриппу. К ликвидации очага в рамках командно-штабной тренировки были привлечены ответственные службы, оснащенные современным оборудованием, позволяющим провести необходимые диагностические, а также ликвидационные мероприятия в полевых условиях.

Месяц назад в Новошешминском районе Татарстана специалисты проверили места скопления чаек на прудах и свалках. Они провели мониторинг падежа птицы и отобрали патологический материал для проведения лабораторных исследований на выявление птичьего гриппа. При обследовании водных объектов района специалисты не смогли обнаружить скопление чаек.

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Маргарита Головатенко