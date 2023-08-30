Из-за птичьего гриппа на территории Лениногорского района Татарстана объявили карантин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане установили карантин на территории Лениногорского района в связи с выявлением высокопатогенного птичьего гриппа и угрозой его распространения. Указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг определен в пределах территории, используемой «Лениногорской птицефабрикой». В угрожаемую зону в пределах территории радиусом 5 км от границ эпизоотического очага включили Лениногорск, село Тимяшево, поселок Валеевский и деревню Савочкино.

В зону наблюдения попали территории Лениногорского, Азнакевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Заинского, Сармановского, Черемшанского и Ютазинского районов республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В эпизоотическом очаге запрещается: лечить больных птиц, ввозить и вывозить птиц, вывозить корма для всех видов животных, с которым могли иметь контакт больные птицы, снимать перо и пух с павших птиц и так далее.

Напомним, на Лениногорской птицефабрике объявили карантин из-за птичьего гриппа. На фабрике содержались 223 тысячи кур, за 3 дня погибли 22 тысячи.



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Айрат Назипов