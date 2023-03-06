В Казани планируют расширить улицу Нурихана Фаттаха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рядом с ЖК «Салават купере» в Казани намерены расширить дорогу по улице Нурихана Фаттаха. Проект уже есть, но нет финансирования, сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

— Для выравнивания транспортной нагрузки было бы правильно расширить улицу Фаттаха. Есть не только понимание, уже готов проект. Пока денежных средств недостаточно. Надеемся и этот вопрос сдвинуть, — сказал градоначальник.

Скриншот google.com/maps

Ильсур Метшин напомнил, что в Казани уже расшили улицу Осиновскую, «чтобы снять напряжение при выезде из «Салават купере». Участок протяженностью 1,4 км расширили до четырех полос. Открыли его в октябре 2022 года.



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Татьяна Демина