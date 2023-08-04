Минпромторг России расширил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг России расширил перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein, — подчеркивается в сообщении ведомства.

Также в министерстве отдельно подчеркнули, что линзы Acuvue в список не включены. Это связано с тем, что «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».

На этой неделе стало известно, что алкогольная продукция Jägermeister останется в списке параллельного импорта России, хотя Минпромторг страны планировал эту марку исключить. О том, что министерство хочет исключить продукцию из перечня сообщалось в середине июля.

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Елизавета Пуншева