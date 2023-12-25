Глава ЦБ допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Губаев

Доля продаж валютной выручки экспортерами в ноябре может вырасти до 100 процентов впервые с марта, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.



По ее словам, в ЦБ не ожидают резкого изменения ситуации на валютном рынке после изменения указа о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Согласно ему, отдельные компании обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке, а Росфинмониторинг — обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования. Набиуллина выразила мнение, что указ должен быть временным, так как компании учатся обходить ограничения.

По словам главы Банка России, на курс влияют такие фундаментальные факторы, как состояние платежного баланса, экспорт и рублевый спрос на импорт:

— Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Согласно данным декабрьского исследования Банка России, в IV квартале этого года российская экономика замедлила рост, но при этом остается выше траектории сбалансированного роста. Несмотря на замедление роста российской экономики, в IV квартале ожидания бизнеса на ближайший год — оптимистичные. Сохранился и высокий уровень потребительского оптимизма.



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Маргарита Головатенко