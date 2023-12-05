Центробанк: в IV квартале наблюдается замедление роста российской экономики

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В IV квартале этого года российская экономика замедлила рост, но при этом остается выше траектории сбалансированного роста. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном Центробанком России.

— Оперативные данные указывают на замедление роста российской экономики в IV квартале. <...> Месячный рост цен с поправкой на сезонность в октябре — ноябре замедлился относительно сентября, но остался высоким, — сказано в бюллетене.

В исследовании также говорится, что, несмотря на замедление роста российской экономики, в IV квартале, ожидания бизнеса на ближайший год — оптимистичные. Сохранился и высокий уровень потребительского оптимизма.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для возвращения инфляции к цели в 2024 году в условиях «высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий и сохранения стимулирующей бюджетной политики может потребоваться поддержание жесткости ДКП в течение продолжительного времени», указывается в бюллетене.

Также в исследование говорится, что укрепление рубля, наблюдающееся в последние недели, «во многом отражает улучшение внешнеторгового сальдо в результате возросших осенью экспортных цен на нефть, введения обязательной продажи валютной выручки и снижения импорта».

Напомним, в начале ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года в России могут еще раз поднять ключевую ставку. В то же время она может остаться на текущем уровне. Банк России 27 октября решил повысить ключевую ставку на два процентных пункта. С 30 октября она составила 15% годовых.

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Илина Хакимова