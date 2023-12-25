Сегодня в Казани сильный снегопад и до -2 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 25 декабря, в Казани ожидается облачная погода со снегопадом. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани прогнозируется от 0 до -2 градусов. Ветер юго-западный, 6—11 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. В отдельных районах города ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на дорогах — снежные заносы.



Очень сильный снегопад ожидается и на территории других районов Татарстана. В некоторых местах также прогнозируется метель с понижением видимости. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до -4 градусов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Жителей республики предупредили о сильном снегопаде с количеством осадков 20 мм.

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Айрат Назипов