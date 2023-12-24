В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

По данным республиканского Гидрометцентра, ночью и днем 25 декабря на территории Татарстана ожидается очень сильный снегопад с количеством осадков 20 мм, метель и сильный ветер с порывами 15—17 м/с.

На дорогах ожидаются снежные заносы. Возможен туман с понижением видимости до 500 метров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Последний раз штормовое предупреждение объявляли в начале декабря из-за аномальных морозов. В регионе температуры воздуха опускались до -40 градусов.



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Айрат Назипов