«Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Партия Роста/vk.com

Партия «Новые люди», которая объединилась с Партией роста, приняла единогласное решение выдвинуть кандидатом от партии на президентские выборы Владислава Даванкова. Он занимает пост вице-спикера Госдумы.

За выдвижение Даванкова было отдано 69 голосов. Возражавших не было.

Владислав Даванков родился в Смоленске в 1984 году. Имеет ученую степень кандидата социологических наук. В Госдуме 8 созыва вошел во фракцию «Новые люди». 12 октября 2021 года избран заместителем председателя Госдумы. После начала спецоперации попал под многочисленные санкции.

скриншот realnoevremya.ru из видео Партия Роста/vk.com

Сегодня партия «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении. Сообщалось, что обе партии выдвинут единого кандидата на президентские выборы. Выборы пройдут в России 15—17 марта 2024 года.

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Айрат Назипов