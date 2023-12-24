«Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента
Партия «Новые люди», которая объединилась с Партией роста, приняла единогласное решение выдвинуть кандидатом от партии на президентские выборы Владислава Даванкова. Он занимает пост вице-спикера Госдумы.
За выдвижение Даванкова было отдано 69 голосов. Возражавших не было.
Владислав Даванков родился в Смоленске в 1984 году. Имеет ученую степень кандидата социологических наук. В Госдуме 8 созыва вошел во фракцию «Новые люди». 12 октября 2021 года избран заместителем председателя Госдумы. После начала спецоперации попал под многочисленные санкции.
Сегодня партия «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении. Сообщалось, что обе партии выдвинут единого кандидата на президентские выборы. Выборы пройдут в России 15—17 марта 2024 года.
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