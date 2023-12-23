Рустам Минниханов поздравил участника СВО Айнура Сафиуллина со званием Героя России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана поздравил участника спецоперации Айнура Сафиуллина со званием Героя России. Глава региона направил военному капитану поздравительную телеграмму.

— Уважаемый Айнур Альбертович! От души поздравляю вас с присвоением звания Героя России. Вы избрали делом жизни непростую, но очень благородную и важную профессию. И присвоенное вам высокое звание Героя России является ярким свидетельством того, что вы являетесь настоящим защитником Отечества, доблестным воином, преданным своему призванию и служебному долгу, нерушимому боевому братству и родной стране. Искренне горжусь вами, достойным сыном своего народа, передаю земной поклон и огромную благодарность вашим родителям — Альберту Рафаилевичу и Лилии Дамировне, сумевшим воспитать истинного патриота своей страны, мужественную, героическую личность, — говорится в сообщении.

Рустам Минниханов пожелал Сафиуллину и его семье крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа и новых свершений, а также оптимизма, благополучия и счастья.

Напомним, что Айнур Сафиуллин звезду Героя России из рук президента страны Владимира Путина. Вместе с этим этого звания удостоились еще 8 участников спецоперации.

— В ходе специальной военной операции вы сражаетесь на передовой, на самых сложных участках действовали профессионально, мужественно, плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами — мотострелками, морскими пехотинцами, спецназовцами, танкистами, десантниками, бойцами штурмовых подразделений, летчиками, представителями всех родов войск. Я благодарю вас и ваших однополчан, потому что без них и вы бы, наверное, не смогли проявить и сделать то, что сделали. Благодарю вас за храбрость и силу духа. Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас, — сказал глава государства на встрече с военными.

В августе этого года звания Героя России был удостоен уроженец Татарстана, член экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков. Он также получал награду из рук Владимира Путина.



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Александр Зарипов