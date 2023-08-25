Рустам Минниханов направил телеграмму командиру экипажа танка «Алеша»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму уроженцу Татарстана, члену экипажа танка «Алеша», Герою России — Расиму Баксикову. Он поздравил его с присвоением звания Героя России.

— Эта высокая государственная награда убедительно свидетельствует, что Вы выполняете свой профессиональный и гражданский долг перед Отечеством на совесть, не жалея сил и собственной жизни, проявляя подлинное мужество и верность боевому братству. Вы пополнили ряды героических защитников Родины, которые вышли из стен прославленного Казанского танкового училища и которыми гордятся татарстанцы, — сказано в тексте документа.

Минниханов пожелал Герою России крепкого здоровья, удачи, дальнейших успехов в «нелегкой, но благородной и особенно необходимой России сегодня, службе».



— Огромного уважения и слов благодарности заслуживает Ваша мама Розия Гашимовна, сумевшая привить Вам глубокое чувство патриотизма, большую целеустремленность и трудолюбие, которые, убежден, помогли Вам стать хорошим танкистом, и в эти непростые времена дают Вам прочную уверенность в себе для успешного решения самых сложных боевых и жизненных задач.



Экипаж танка получил награду от президента России Владимира Путина позавчера. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Леваков и ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Старший лейтенант Расим Баксиков получил звание Героя России. В напряженных боях он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм, заявили в Кремле. Владимир Путин встретился с экипажем танка вчера в Москве.

Как рассказывали в Минобороны России, в первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два украинских танка Т-72Б. В следующие 30 минут они подбили один американский бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro. После их уничтожения танк еще около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения.



После того как у танка закончился боекомплект, он отправился на перезарядку, а к месту ведения боя направилась другая машина. Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место.

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Маргарита Головатенко