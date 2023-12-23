Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Роскосмос ТВ/YouTube.com

Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена для летно-конструкторских испытаний на Восточный. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».



— Сейчас на космодроме завершено создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет «Ангара». Специалисты Роскосмоса завершили и подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса. Таким образом, космическая инфраструктура для «Ангары» на Восточном готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску, — говорится в сообщении.

Там добавили, что в составе космического ракетного комплекса «Амур» I первого этапа на Восточном планируется применять трехступенчатые ракеты-носители тяжелого класса «Ангара-А5» и «Ангара-А5М».

Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на первый квартал 2024 года.

Напомним, в августе этого года ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24» успешно стартовала с космодрома Байконур. Ее полет до Международной космической станции (МКС) занял около двух суток.



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Александр Зарипов