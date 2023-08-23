Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-24» стартовала с Байконура

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Роскосмос ТВ»/YouTube.com

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24» успешно стартовала сегодня в 04.08 мск с космодрома Байконур.

Планируется, что полет «Прогресса МС-24» до Международной космической станции (МКС) займет около двух суток, стыковка со служебным модулем «Звезда» назначена на 06.50 мск 25 августа.

Корабль должен доставить на МКС почти 2,5 тыс. грузов: 420 л питьевой воды, 500 кг топлива дозаправки, 40 кг сжатого азота в баллонах, около 1,5 т оборудования, материалов для экспериментов, а также еды и одежды для космонавтов.



Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года. Рассчитывается, что создание ракеты-носителя «Союз-5» должно завершиться 25 ноября 2025 года. К августу должны завершить монтаж оборудования на космодроме «Байконур». На 24 декабря 2025 года намечен пуск №1 КРК «Союз-5».



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Илина Хакимова