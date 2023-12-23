В Татарстане план жилищного строительства на 2023 год перевыполнен на 8,6%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По программе жилищного строительства план, установленный на 2023 год, перевыполнен на 8,6%. На сегодня в регионе введено 3,3 млн «квадратов», рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

По его словам, 1,7 млн кв. метров приходится на индивидуальное жилищное строительство, 1,5 млн кв. метров — на многоквартирное инвестиционное жилье. Еще 161 тысяча кв. м пришлась на дома по социальной ипотеке.

Говоря о программах обеспечения жильем отдельных категорий граждан, министр отметил, что в категории «дети-сироты», в которую входят 762 получателя, завершен этап заключения контрактов. По 564 помещениям ведется регистрация права собственности за республикой, по 198 — заключены договоры найма, квартиры переданы детям-сиротам.

По программе обеспечения жильем молодых семей из 81 получателя средства субсидий использовали все семьи, проживающие в 38 муниципальных образованиях. Из 34 сертификатов, оформленных многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, реализовано 32. Остальные семьи ведут подбор квартир.



Напомним, власти Татарстана планируют выделить чуть более 18,4 млрд рублей на программу господдержки граждан в обеспечении жильем в 2024 году. Это позволит ввести в эксплуатацию 161,7 тысячи «квадратов».



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Максим Кокунин