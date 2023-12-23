На обеспечение татарстанцев доступным жильем в 2024 году будет направлено более 18 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана планируют выделить чуть более 18,4 млрд рублей на программу господдержки граждан в обеспечении жильем в 2024 году. В настоящее время проект постановления находится на экспертизе.

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем в системе социальной ипотеки, а также отдельных категорий граждан в размере 17,7 млрд позволит ввести в эксплуатацию 161,7 тысячи «квадратов». Строительством жилья займется Госжилфонд при раисе Татарстана.

Также семьи, участвующие в социальной ипотеке, смогут получить поддержку в виде оплаты первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье при рождении либо усыновлении ребенка. На эти цели по программе предусмотрено еще 700 млн рублей.

Напомним, в следующем году на улучшение жилищных условий молодых семей в Татарстане будет выделено 136 млн рублей. В 2023-м в республике федеральной программой по улучшению жилищных условий воспользовалась 81 семья. Им были предоставлены безвозмездные и беспроцентные сертификаты в размере от млн до трех млн рублей, на которые они смогли приобрести жилье.

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Максим Кокунин