Минюст России включил проект «Можем объяснить*» в реестр иноагентов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Минюст России расширил список иноагентов, добавив в него публициста Александра Баунова*, С.С. Дарбиняна*, мультипликатора Олега Куваева*, протодиакона Андрея Кураева*, В.Е. Ратникову*, политолога Александра Рыклина*, а также интернет-издание «Верстка Медиа*» и проект «Можем объяснить*».

«Верстка Медиа*» принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступало против специальной военной операции на Украине. А проект «Можем объяснить*» выступал спецоперации и распространял дезинформацию о принимаемых органами публичной власти решениях, говорится на сайте министерства.

Остальные иноагенты из списка либо распространяли недостоверную информацию, либо выступали против спецоперации.

Неделю назад Минюст России добавил в реестр иноагентов пять человек. В список попали актер Анатолий Белый* (Вайсман*), журналисты Андрей Затирко* и Григорий Шведов*, активист Денис Соколов* и Хельга Пирогова*.

*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов