Актера Анатолия Белого* включили в реестр иноагентов

Фото: скриншот realnoevremya.ru из фильма «Параграф 78»

Минюст России добавил в реестр иноагентов пять человек. В список попали актер Анатолий Белый* (Вайсман*), журналисты Андрей Затирко* и Григорий Шведов*, активист Денис Соколов* и Хельга Пирогова*.

— А.А. Вайсман* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, — сказано на сайте Минюста.

Остальные иноагенты из списка либо распространяли недостоверную информацию, либо выступали против спецоперации. Некоторые открыто поддерживали Украину.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Анатолий Белый* известен зрителю по фильмам «Метро», «Параграф 78», «Август. Восьмого», «Стальная бабочка». В июле прошлого года он переехал из России в Израиль.

Месяц назад Минюст России признал иноагентом актрису Яну Троянову*. Она выступала против специальной военной операции и распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов