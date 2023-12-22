Татарстанцы стали чаще обращаться к психотерапевтам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле — декабре психологи и психотерапевты в Татарстане стали востребованнее на 22%. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-школ Maed и «Психодемия» (входят в образовательную компанию Ultimate Education).

Активнее всего жители республики стали интересоваться специалистами, которые работают с детьми и подростками (55%). Такие специалисты помогают несовершеннолетним разрешать эмоциональные, поведенческие и когнитивные проблемы, проводят диагностику, консультируют и разрабатывают стратегии интервенций (действий терапевта, направленных на изменения состояния клиента). Психотерапия для взрослых стала популярнее на 52%. Участники исследования интересуются разными направлениями, в том числе когнитивно-поведенческой терапией, гештальт-терапией, психоанализом и десятками других. Также в республике вырос спрос на сексологов (44%).

Кроме того, татарстанцы стали чаще обращаться к семейным психологам (18%). Респондентам важно работать над межличностными отношениями в семье: решать супружеские конфликты, налаживать взаимоотношения с родителями и детьми и выстраивать здоровые коммуникации. Спрос на услуги специалистов по работе с расстройством пищевого поведения увеличился на 13%.

В то же время спрос на услуги семейных психологов вырос на 18%. Представители этой специальности занимаются вопросами, связанными с межличностными отношениями в семье: решают супружеские конфликты, консультируют родителей, работают с семейными системами для налаживания взаимоотношений и выстраивания здоровой коммуникации.

Рост спроса на услуги специалистов по работе с расстройством пищевого поведения составил 13%. Психологи, консультирующие людей с пищевыми расстройствами, специализируются на диагностике, лечении и предотвращении РПП, таких как анорексия, булимия, орторексия, компульсивное переедание и др. Данные специалисты также могут сотрудничать с психиатрами, диетологами и другими медицинскими специалистами для комплексного подхода к лечению. В сферу их специализации входят диагностика, лечение и предотвращение РПП.

Напомним, никогда не посещали психологическую консультацию 80% россиян. Обращались за помощью психолога лишь 18% респондентов. Больше половины из них — 59% — заявили, что после консультации чувствовали себя лучше, тогда как 37% не удалось справиться с тем, что их беспокоило. Только 9% опрошенных, столкнувшись с проблемой, отправляются к специалисту. Чаще россияне ищут поддержки у семьи (37%), друзей (29%) и второй половинки (26%).

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Галия Гарифуллина