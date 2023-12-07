Ни разу не были на приеме у психолога большинство россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Никогда не посещали психологическую консультацию 80% россиян. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Регионы»).

Обращались за помощью психолога лишь 18% респондентов. Больше половины из них — 59% — заявили, что после консультации чувствовали себя лучше, тогда как 37% не удалось справиться с тем, что их беспокоило. Только 9% опрошенных, столкнувшись с проблемой, отправляются к специалисту. Чаще россияне ищут поддержки у семьи (37%), друзей (29%) и второй половинки (26%).

В будущем готовы сходить на психологическую консультацию 46% участников исследования. Каждый третий — 32% — предпочитает очные встречи. Непринципиален формат 30% респондентов, а онлайн выбрали бы 10%.

В центры психологической помощи или на горячую линию ни разу не обращались подавляющее большинство жителей страны — 90%. Рассказали, что такие учреждения действуют в их населенных пунктах, 34% россиян. Заявили о недостатке внимания к ментальным проблемам населения со стороны властей 66% опрошенных. Противоположную точку зрения озвучили 6%.

Напомним, психологам и психотерапевтам доверяет только каждый четвертый казанец, а вот не доверяют — четверо из десяти. Опыт же обращения за профессиональной психологической помощью имеет каждый шестой казанец (16%). Из них 12% считают консультацию полезной, 4% — бесполезной.

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Галия Гарифуллина