Казанским владельцам рекламных конструкций могут дать отсрочку по платежам за I квартал 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владельцам рекламных конструкций в Казани планируют предоставить отсрочку платежей по договорам на установку и эксплуатацию билбордов за I квартал 2024 года. Такую инициативу может утвердить в ближайшее время исполком.

В случае утверждения решения отсрочка будет действовать по следующему графику:

до 31.01.2024 — 50%;

до 29.02.2024 — 50%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте пандемийного 2020 года представители индустрии наружной рекламы Казани направили мэру города Ильсуру Метшину письмо, в котором пожаловались на многочисленные срывы размещения из-за COVID-19 и грядущие убытки. Они попросили перенести арендные платежи с 2020-го на 2021 год и компенсировать им убытки, а также выкупить часть простаивающих поверхностей под социальную рекламу.

В итоге им предоставили отсрочку внесения платежа за второй квартал 2020 года. В последующем мера не раз продлевалась.

Отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Казани предоставлялась за все четыре квартала 2022 и 2023 года.

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Айрат Назипов