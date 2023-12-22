Исследование: 42% жительниц Казани готовы к экспериментам с внешностью

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Согласно исследованию аналитического центра A2:Research и дистрибьютора оттеночных линз Belure Vision, 42% жительниц Казани готовы к экспериментам с внешностью. При этом среди женщин старше 25 лет особенно популярны косметологические операции.

Почти четверть опрошенных казанских девушек в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают менять себя с помощью косметики, тогда как те, кому от 25 до 35 или от 35 до 46 лет, чаще прибегают к косметологическим процедурам — в 21% и 29% случаев соответственно.

Вместе с этим более младшее поколение, в отличие от старшего, в два раза чаще довольно своей внешностью — 45% оценили свой внешний вид на 7 и более баллов (по 10-балльной шкале). При этом каждая пятая (22%) опрошенная жительница столицы Татарстана старше 36 лет оценивает свою внешность лишь на 4 балла. Всего лишь 18% от общего числа представительниц женского пола полностью довольны тем, как они выглядят.

Решиться на эксперименты с внешностью девушкам чаще всего мешают страх нанести вред здоровью (31%) и риск не достигнуть ожидаемого результата (25%). Те, кому более 35 лет, также чаще других боятся выглядеть неестественно (23%), а те, кому от 25, больше опасаются реакции на изменения от своих близких (26%).

Кроме того, чуть больше половины (51%) жительниц Казани не считают свой цвет глаз интересным или запоминающимся. Однако каждая четвертая не готова к его смене и хотела бы только усилить свой натуральный цвет. Опрошенные от 18 до 24 лет чаще других возрастных групп довольны собственным цветом глаз (63%). Самым желанным цветом глаз среди всех возрастов оказался голубой (25%). В топ-3 вошли также зеленый (22%) и карий (19%). Решиться на эксперименты с внешностью и цветом глаз 39% опрошенных девушек из Казани готовы в первую очередь из-за потребности в самовыражении. Среди наиболее популярных причин выделяются: желание подчеркнуть свою уникальность (34%) и привлечь внимание окружающих (29%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани три четверти опрошенных — 75% — считают, что натуральная красота «всегда в тренде». Своей внешностью на сегодняшний день довольны 59% горожан.

Больше половины респондентов — 52% — уверены, что «стандарты красоты», которые, например, диктует образ куклы Барби, слишком идеальные и не стоит пытаться им следовать. В целом в России женщины придерживаются такой позиции чаще мужчин — 53% и 46% соответственно. С возрастом приверженцев этого мнения становится больше: например, среди опрошенных в возрасте 45 лет и старше их доля составила более 55%, а в категории 18—24-летних — 41%.



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Максим Кокунин