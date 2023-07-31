Свыше половины казанцев поддерживают тренд на естественную красоту и довольны своей внешностью

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Казани три четверти опрошенных — 75% — считают, что натуральная красота «всегда в тренде». Своей внешностью на сегодняшний день довольны 59% горожан, следует из результатов исследования платформы «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Больше половины респондентов — 52% — уверены, что «стандарты красоты», которые, например, диктует образ куклы Барби, слишком идеальные и не стоит пытаться им следовать. В целом в России женщины придерживаются такой позиции чаще мужчин — 53% и 46% соответственно. С возрастом приверженцев этого мнения становится больше: например, среди опрошенных в возрасте 45 лет и старше их доля составила более 55%, а в категории 18—24-летних — 41%.

Считает, что приблизиться к «стандартам красоты» можно, почти каждый десятый респондент — 9%. Почти треть опрошенных казанцев — 29% — признались, что сложившиеся эталоны красоты давят — они хотят соответствовать им, но это не удается.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Казани своей внешностью мужчины довольны чаще женщин — 69% и 54% соответственно. Горожане в возрасте 25% не имеют претензий к своему внешнему виду чаще (66%), чем те, кто достиг 45 лет и больше (54%).

Признались, что им не нравится их внешность, 15% казанцев. Четверть опрошенных затруднились дать ответ.

Напомним, согласно одному из исследований, 69% казанских менеджеров по персоналу уверены, что внешняя составляющая соискателя может помочь ему при трудоустройстве и построении карьеры. Больше трети — 39% работодателей — заявили, что в их организации красота соискателя никак не влияет на его карьерный рост.



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Татьяна Демина