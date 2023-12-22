Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на 35 заложников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС новые условия перемирия. Речь идет о недельной паузе в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

— Самым последним предложением Израиля палестинскому движению ХАМАС стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников, включая оставшихся женщин, пожилых и слабых здоровьем мужчин, — сказал один из американских чиновников.

Однако он отказался сообщать, как отреагировал лидер ХАМАС Яхьа Синвар на последнее предложение Израиля.

Тем временем, по данным телеканала, число людей, убитых в секторе Газа с 7 октября, возросло до 20 057. Получили ранения 53 320 человек.



Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа завершится после уничтожения палестинского движения ХАМАС. Напомним, ХАМАС ранее отказалось от предложения Израиля прекратить огонь сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, движение хочет полного прекращения израильской войны в Газе».



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Илина Хакимова