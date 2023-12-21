Премьер-министр Израиля назвал условие окончания конфликта в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа завершится после уничтожения палестинского движения ХАМАС. Об этом он сказал в коротком обращении к нации.
— Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели — полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост — сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора, — приводит его заявление «РИА Новости».
После завершения конфликта Нетаньяху обещал добиться того, чтобы палестинский анклав больше не представлял угрозы для Израиля.
Напомним, ХАМАС отказалось от предложения Израиля прекратить огонь сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, движение хочет полного прекращения израильской войны в Газе».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Израиль якобы сообщил Катару о готовности к недельному прекращению боевых действий при условии, что ХАМАС освободит 40 заложников. Вопрос о новой сделке Израиля с палестинским движением обсуждался и ранее на переговорах между главой израильской разведслужбы «Моссад» Дэвидом Барни и премьер-министром Катара шейхом Мохаммед бин Абдулрахманом Аль-Тани.
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