Премьер-министр Израиля назвал условие окончания конфликта в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа завершится после уничтожения палестинского движения ХАМАС. Об этом он сказал в коротком обращении к нации.

— Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели — полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост — сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора, — приводит его заявление «РИА Новости».

После завершения конфликта Нетаньяху обещал добиться того, чтобы палестинский анклав больше не представлял угрозы для Израиля.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Напомним, ХАМАС отказалось от предложения Израиля прекратить огонь сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, движение хочет полного прекращения израильской войны в Газе».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Израиль якобы сообщил Катару о готовности к недельному прекращению боевых действий при условии, что ХАМАС освободит 40 заложников. Вопрос о новой сделке Израиля с палестинским движением обсуждался и ранее на переговорах между главой израильской разведслужбы «Моссад» Дэвидом Барни и премьер-министром Катара шейхом Мохаммед бин Абдулрахманом Аль-Тани.

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Айрат Назипов