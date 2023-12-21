Колонна российского автопрома протестировала трассу М-12

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Производители отечественного автопрома провели тест-драйв открывшегося участка трассы М-12 до Казани. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Автопробег стартовал у стен Московского Кремля. Его участники, проехав всю трассу целиком, финишировали у Казанского кремля.

— Мы постарались все предусмотреть, чтобы и легковым, и грузовым автомобилям было комфортно в пути. Приглашаю всех желающих тоже протестировать новую трассу. Скоро новогодние праздники, а это отличная возможность отправиться в путешествие и увидеть новые уголки нашей страны, — написал Марат Хуснуллин.

Он добавил, что общая протяженность трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень составит 1 980 км.

Сегодня президент России Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 «Восток» до Казани. Он поблагодарил строителей и инженеров за высокое качество дороги. Магистраль должна увеличить ВВП России за 20 лет до 1,8 трлн рублей.

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Айрат Назипов