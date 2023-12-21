«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений в КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений, одержав победу над «Барысом» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В домашней игре нижнекамская команда победила коллектив из Казахстана со счетом 3:2 (2:0,0:1,1:1).

Счет в поединке на 22-й секунде открыл форвард «волков» Евгений Митякин. Александр Дергачев удвоил преимущество «Нефтехимика» до перерыва. Во втором периоде Даниил Апальков сократил отставание в счете, но Кирилл Ураков снова увеличил фору хозяев до двух шайб. В концовке гости забили второй гол, но сравнять счет им уже не удалось.

До конца года «Нефтехимик» сыграет еще шесть встреч. Ближайшую игру хоккеисты также проведут на стадионе «Нефтехим-Арена». Она пройдет в субботу, 23 декабря.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Дружина Олега Леонтьева взяла реванш у казахстанской команды. 23 ноября «Нефтехимик» уступил «Барысу» со счетом 4:3. А в сентябре татарстанский клуб пропустил от соперника восемь безответных шайб.

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Айрат Назипов