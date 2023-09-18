«Нефтехимик» пропустил восемь безответных шайб от «Барыса»
Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел разгромное поражение от казахстанского «Барыса» в матче чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Матч, проходивший в Астане, закончился со счетом 8:0 (2:0, 1:0, 5:0).
В составе хозяев отличились: Джозеф Лабейт (2 гола), Нельсон Ножье, Райли Барбер, Понтус Оберг (2 гола), Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан.
В предыдущей игре нижнекамский ХК проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 1:5.
В первых трех встречах нижнекамцы также пропустили по пять шайб. В первой игре команда проиграла минскому «Динамо» со счетом 4:5. Затем «Нефтехимик» уступил «Северстали» — 3:5. У подопечных Олега Леонтьева только одна победа. Ее «волки» одержали над «Автомобилистом» 11 сентября.
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